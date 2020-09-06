Захарова пояснила свой пост о Вучиче в Белом доме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила свой пост в Facebook о визите президента Сербии Александра Вучича в США, где он в Белом доме встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее сербская делегация во главе с Вучичем прибыла в США, где провела переговоры с Косовом. Как пишет РИА Новости, в СМИ распространилась фотография, на которой сербский президент сидит на стуле напротив стола Трампа.

В своём Facebook Захарова прокомментировала фотографию, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт», отмечает агентство. Как уточняется, министр обороны Сербии Александр Вулин осудил публикацию, так же на неё отреагировал директор канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурич.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нём содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных». Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — дополнила позднее публикацию Захарова.

4 сентября в Белом доме заявили, что Сербия и непризнанное государство Косово в ходе переговоров в Вашингтоне достигли договорённости о нормализации отношений в сфере экономики.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в переговорах был достигнут «реальный прогресс».