МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной

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Ситуация вокруг публикации официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербского лидера Александра Вучича в США исчерпана. Об этом заявил глава МИД Сербии, вице-премьер Ивица Дачич.
МИД Сербии назвал ситуацию с постом Захаровой исчерпанной
  • Reuters

Как заявили в пресс-службе МИД Сербии, Дачич и глава МИД России Сергей Лавров «приложили усилия, чтобы закрыть» случай с Захаровой.

«В качестве гостя в утренней программе (TV Happy. — RT) он (Дачич. — RT) заявил, что две страны являются стратегическими партнёрами и продолжают это сотрудничество, как сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следа на наших хороших отношениях», — говорится в сообщении.

Ранее сербская делегация во главе с Вучичем прибыла в США. В СМИ распространилась фотография, на которой сербский президент сидит на стуле напротив стола американского президента Дональда Трампа.

В своём Facebook Захарова прокомментировала фотографию, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт».

В Сербии осудили публикацию.

Позднее Захарова принесла извинения, подчеркнув, что её пост был неверно истолкован

По её словам, в публикации содержалось неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных».

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