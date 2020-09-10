Помпео прокомментировал санкции США против ряда россиян

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США посылают другим странам сигнал о том, что не будут терпеть попыток вмешательства в свои президентские выборы, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Помпео прокомментировал санкции США против ряда россиян
  • Reuters

Таким образом он прокомментировал введение санкций против ряда россиян 10 сентября.

«Это действие посылает чёткий сигнал: США не будут сомневаться в том, чтобы использовать весь инструментарий и отвечать иностранным акторам, которые пытаются вмешаться или любыми другими способами повлиять на наши выборы», — говорится в заявлении.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.

В санкционном списке значатся граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, а также украинец Андрей Деркач.

Также 10 сентября президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении действия указа 2018 года о санкциях в связи с чрезвычайным положением из-за «угрозы иностранного вмешательства в выборы».

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