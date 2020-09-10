В Совфеде оценили решение ЕС продлить санкции против России

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Европейского союза на полгода продлить индивидуальные санкции против России за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
В Совфеде оценили решение ЕС продлить санкции против России
  • РИА Новости

«Европейцы остаются в плену стереотипов: они вырабатывают какое-то решение и не могут от него отказаться... Конечно же, если Европа желает нормальной атмосферы, нормальных взаимоотношений с Россией, Белоруссией, Украиной, то они должны вести более честный диалог», — заявил Цеков.

При этом он подчеркнул, что санкции вызывают обратный эффект и наносят вред европейской экономике.

«Это решение... не имеет никакого влияния на восстановление территориальной целостности Украины... На самом деле от санкций теряют сама Европа, европейское сообщество. Действует принцип двойных стандартов. Как показали санкции на протяжении шести лет, они наносят не меньший а, возможно, больший урон самой Европе», — добавил сенатор.

Ранее в ЕС сообщили о продлении до 15 сентября 2021 года санкций в отношении лиц и организаций, которые «продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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