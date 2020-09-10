ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Короткая ссылка
Евросоюз продлил на полгода санкции против ряда российских граждан и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.

Ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов. Санкции применяются к «175 лицам и 44 организациям».

Ранее Минфин США сообщил, что компанию Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, оштрафовали на более чем $582 тыс. за нарушение американских санкций, введённых против России из-за Крыма.

Также в июне Евросоюз продлил на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить