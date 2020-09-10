ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России
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«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
Ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов. Санкции применяются к «175 лицам и 44 организациям».
Ранее Минфин США сообщил, что компанию Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, оштрафовали на более чем $582 тыс. за нарушение американских санкций, введённых против России из-за Крыма.
Также в июне Евросоюз продлил на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.