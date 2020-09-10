США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за нарушения санкций против России
- Reuters
Как указывает РИА Новости, ссылаясь на данные американского ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.
Отмечается, что, например, одно нарушение связано с проведением операций по закупке мазута. В цепочке данного торгового процесса фигурировала подпадающая под санкции компания.
Ещё одним эпизодом, указанным в сообщении министерства, является серия транзакций, совершённых в интересах находящегося под санкциями ОАО «Краснодарского регионального инвестиционного банка».
В Минфине отметили, что компания согласилась выплатить назначенный штраф.
Ранее ЕС продлил санкции, которые были введены в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.