США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank из-за нарушения санкций против России

Министерство финансов США сообщило, что компанию Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием немецкого Deutsche Bank, оштрафовали на более чем $582 тыс. за нарушение американских санкций, введённых против России из-за Крыма.

Как указывает РИА Новости, ссылаясь на данные американского ведомства, штраф был назначен из-за серии нарушений.

Отмечается, что, например, одно нарушение связано с проведением операций по закупке мазута. В цепочке данного торгового процесса фигурировала подпадающая под санкции компания.

Ещё одним эпизодом, указанным в сообщении министерства, является серия транзакций, совершённых в интересах находящегося под санкциями ОАО «Краснодарского регионального инвестиционного банка».

В Минфине отметили, что компания согласилась выплатить назначенный штраф.

Ранее ЕС продлил санкции, которые были введены в связи с воссоединением Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.