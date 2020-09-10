В Ливии армия Хафтара взяла на вооружение привезённые из СССР ракеты

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара привела в рабочее состояние баллистические ракеты Р-17, поставленные в Ливию ещё властями СССР.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Инженерам ЛНА удалось привести в рабочее состояние часть ракет Р-17, поставленных в Ливию Советским Союзом. Они поступили на вооружение армии», — сказал он.

Вместе с этим генерал добавил, что СССР поставил в Ливию 200 ракет этого типа, из которых 100 штук в настоящий момент хранятся «на складах на востоке страны».

В августе министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуации в Сирии и Ливии.