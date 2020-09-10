Байден обвинил Трампа в предательстве из-за ситуации с коронавирусом

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в предательстве, так как, по его словам, глава Соединённых Штатов в начале пандемии скрывал от общественности данные об опасности коронавирусной инфекции COVID-19.
Байден обвинил Трампа в предательстве из-за ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп знал. Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала всё на своём пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев», — указал Байден.

Таким образом Байден прокомментировал опубликованные в СМИ выдержки из книги «Ярость» журналиста Боба Будворда, где утверждается, что Трамп ещё до широкого распространения пандемии в США знал об опасности вируса.

Ранее Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений по коронавирусу.

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