Байден обвинил Трампа в предательстве из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Дональд Трамп знал. Он лгал нам на протяжении многих месяцев. И в то время, когда смертельно опасная болезнь сметала всё на своём пути в нашей стране, он сознательно не выполнял возложенные на него обязанности. Это было предательство, от которого зависели жизни и смерти американцев», — указал Байден.
Donald Trump knew.— Joe Biden (@JoeBiden) September 9, 2020
He lied to us for months.
And while a deadly disease ripped through our nation, he failed to do his job — on purpose.
It was a life or death betrayal of the American people. https://t.co/WDmVUvmmJk
Таким образом Байден прокомментировал опубликованные в СМИ выдержки из книги «Ярость» журналиста Боба Будворда, где утверждается, что Трамп ещё до широкого распространения пандемии в США знал об опасности вируса.
Ранее Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений по коронавирусу.