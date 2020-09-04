Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений по коронавирусу
- © REUTERS/Leah Millis
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Невидимый Джо сходит с самолёта, хватает и трясёт руку ошеломлённого человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает своё лицо и маску», — написал он.
Как уточняет ТАСС, таким образом президент США прокомментировал встречу Байдена с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.
В конце августа Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноша (штат Висконсин).