Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений по коронавирусу

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Президент США Дональд Трамп обвинил баллотирующегося на пост главы Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байдена в нарушении ограничений, связанных с коронавирусом.
Трамп обвинил Байдена в нарушении ограничений по коронавирусу
  • © REUTERS/Leah Millis

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Невидимый Джо сходит с самолёта, хватает и трясёт руку ошеломлённого человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает своё лицо и маску», — написал он.

Как уточняет ТАСС, таким образом президент США прокомментировал встречу Байдена с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.

В конце августа Федеральное бюро расследований США начало расследование обстоятельств стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка сотрудником полиции в городе Кеноша (штат Висконсин).

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