Die Zeit сообщила о новом типе «Новичка» в истории с Навальным

Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка», пишет Die Zeit со ссылкой на источники. По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера после изучения проб.

По мнению экспертов, речь идёт о разновидности, «которую до этого нападения мир ещё не знал», она смертоноснее, чем все другие виды группы.

Следы вещества были найдены на руках и горлышке бутылки, из которой пил Навальный, пишет газета. Согласно выводам германской стороны, «этот вариант «Новичка» действует медленнее, чем известные до сих пор».

В статье спасение Навального связывают с «чередой счастливых случайностей». Так, пилот самолёта, на котором он летел, быстро совершил посадку, а врачи сразу же ввели ему атропин, говорится в материале.

Ранее МИД России заявил послу Германии Гезе Андреасу фон Гейру решительный протест из-за ситуации вокруг Навального, указав на голословные обвинения и ультиматумы.

Дипломату высказали требование немедленно предоставить предметный и развёрнутый ответ на запрос Генпрокуратуры и предупредили, что отсутствие материалов будет расценено как отказ от установления истины в рамках объективного расследования.