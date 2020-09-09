Подозреваемому в нападениях в Бирмингеме предъявлены обвинения

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В британском Бирмингеме предъявили обвинения 27-летнему местному жителю, подозреваемому в нападениях с ножом в центре города, в результате которых один человек погиб и ещё семеро пострадали. Об этом сообщила полиция Уэст-Мидлендса.
Подозреваемому в нападениях в Бирмингеме предъявлены обвинения
  • Reuters

«Мы предъявили мужчине обвинение в убийстве в связи с недавними нападениями с ножом в Бирмингеме. 27-летний Зефаниа Маклеод обвиняется также в попытке убийства семи человек», — говорится в заявлении.

Судебное заседание по данному делу состоится 9 сентября.

В полиции рассказали, что в результате атаки с ножом погиб 23-летний мужчина. Трое пострадавших остаются в больнице в тяжёлом состоянии, ещё четверо были выписаны.

В ночь на 6 сентября один человек погиб и семеро получили ножевые ранения в центре Бирмингема. Был задержан 27-летний мужчина.

В полиции Великобритании заявили, что не считают нападение в Бирмингеме актом терроризма.

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