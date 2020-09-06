В центре Бирмингема несколько человек получили ножевые ранения
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«Можем подтвердить, что примерно в 00:30 нас вызвали в связи с сообщениями о ножевых ранениях в центре Бирмингема. Мы прибыли на место вместе с коллегами из скорой помощи. Вскоре поступили сообщения о ещё нескольких пострадавших», — говорится в заявлении полиции.
В настоящее время число пострадавших и их состояние не уточняется.
В октябре 2019 года два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана с ножом в центре размещения беженцев в Вулловитце (Верхняя Австрия). Полиции удалось задержать злоумышленника.