В центре Бирмингема несколько человек получили ножевые ранения

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В британском Бирмингеме несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в центре города. Об этом сообщила полиция графства Уэст-Мидлендс.
В центре Бирмингема несколько человек получили ножевые ранения
  • © REUTERS/Peter Nicholls

«Можем подтвердить, что примерно в 00:30 нас вызвали в связи с сообщениями о ножевых ранениях в центре Бирмингема. Мы прибыли на место вместе с коллегами из скорой помощи. Вскоре поступили сообщения о ещё нескольких пострадавших», — говорится в заявлении полиции.

В настоящее время число пострадавших и их состояние не уточняется.

В октябре 2019 года два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана с ножом в центре размещения беженцев в Вулловитце (Верхняя Австрия). Полиции удалось задержать злоумышленника.

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