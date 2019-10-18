Два человека погибли при нападении беженца с ножом в Австрии

Два человека стали жертвами нападения выходца из Афганистана с ножом в центре размещения беженцев в Вулловитце (Верхняя Австрия). Об этом пишет Kronen Zeitung.

Сообщается, что нападение было совершено в понедельник, 14 октября. 33-летний беженец напал с ножом на сотрудников центра размещения, пострадавший при атаке сотрудник учреждения впоследствии скончался. Затем нападавший убил на улице фермера и скрылся на его машине.

По информации издания, полиции удалось задержать злоумышленника в городе Линц.

В январе беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице немецкого города Бад-Кройцнах.

