Террористы обстреляли населённый пункт в провинции Алеппо
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«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации», — приводит РИА Новости его слова.
Он добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак.
Ранее сообщалось, что военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования.