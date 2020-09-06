Террористы обстреляли населённый пункт в провинции Алеппо

Террористы обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Алеппо, сообщил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что российская военная полиция продолжила патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Каракозак.

Ранее сообщалось, что военные России и Турции провели в Сирии вторую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования.