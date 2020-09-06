Турция обеспокоена решением Сербии переместить дипмиссию в Иерусалим

Анкара обеспокоена решением Сербии перенести своё дипломатическое представительство в Израиле в Иерусалим, заявили в МИД Турции.

«Мы глубоко обеспокоены решением Сербии переместить своё посольство в Израиле в Иерусалим… Перемещение любой страной своего посольства в Израиле в Иерусалим является явным нарушением международного права», — говорится в пресс-релизе.

В МИД Турции также обратили внимание, что после объявления об установлении дипотношений между Израилем и Косовом появились сообщения об «обязательстве» непризнанного государства открыть посольство в Иерусалиме.

«Мы призываем руководство Косова воздержаться от таких шагов, которые подорвали бы исторический и правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косова другими государствами в будущем», — подчеркнули в турецком ведомстве.

Там также напомнили, что Турция одна из первых признала независимость Косова.

4 сентября стало известно, что Сербия намерена перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим до июля 2021 года.

Помимо этого, сообщалось, что Израиль установит дипломатические отношения с Косовом.

В Палестине заявили, что разорвут отношения с любой страной, которая перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим.