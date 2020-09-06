В Палестине назвали условие разрыва отношений с другими странами

Палестина разорвёт отношения с любой страной, которая перенесёт своё посольство в Израиле в Иерусалим. Об этом заявил генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

«Государство Палестина разорвёт отношения с любой страной, которая перенесёт своё посольство в город Иерусалим и отзовёт своего посла», — сказал он РИА Новости.

4 сентября пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Сербия намерена перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим до июля 2021 года. До этого момента будет открыто сербское представительство в Иерусалиме.

В декабре 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о признании Соединёнными Штатами Иерусалима столицей Израиля. В январе 2020 года он заявил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

В мае Палестина решила выйти из всех соглашений с США и Израилем.