Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»
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Как пишет агентство, одной из причин не отказываться от газопровода является поддержка проекта со стороны немецкой промышленности и «глубокие связи с Россией».
Кроме того, одним из факторов решительности Берлина относительно «Северного потока — 2» является «открытая враждебность США» к проекту. Среди причин не отказываться от строительства также названа необходимость выплатить компаниям компенсации в случае срыва проекта.
Ранее в Германии оценили вероятные последствия в случае отказа Европы от «Северного потока — 2».
Так, по мнению главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, а отказ от завершения проекта приведёт к потере рабочих мест.
В Госдуме также оценили возможные последствия для Европы при отказе от газопровода.