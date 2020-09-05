Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.

Как пишет агентство, одной из причин не отказываться от газопровода является поддержка проекта со стороны немецкой промышленности и «глубокие связи с Россией».

Кроме того, одним из факторов решительности Берлина относительно «Северного потока — 2» является «открытая враждебность США» к проекту. Среди причин не отказываться от строительства также названа необходимость выплатить компаниям компенсации в случае срыва проекта.

Ранее в Германии оценили вероятные последствия в случае отказа Европы от «Северного потока — 2».

Так, по мнению главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса, отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, а отказ от завершения проекта приведёт к потере рабочих мест.

В Госдуме также оценили возможные последствия для Европы при отказе от газопровода.