В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

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В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

По его словам, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.

По мнению главы немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимма Келера, в случае остановки строительства «придётся списать вложения в размере €8 млрд». Потребителям газа придётся оплачивать расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов, которые впоследствии не будут использоваться, добавил он.

Келер не исключил, что также это приведёт к росту цен на газ в ЕС в связи с сокращением поставок.

Ранее вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».

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