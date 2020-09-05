В Госдуме оценили последствия для Европы при отказе от «Северного потока — 2»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT слова главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса о том, что в случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро.

В свою очередь, глава немецкого газового объединения Zukunft Erdgas Тимм Келер не исключил, что отказ от проекта приведёт к росту цен на газ в ЕС в связи с сокращением поставок.

По словам Гутенёва, те последствия, на которые указал немецкий бизнес, важны. При этом депутат отметил, что наиболее значимыми являются другие обстоятельства.

«Это снижение конкурентоспособности в принципе европейской экономики, особенно Германии, которая является крупным экспортёром, поскольку увеличение стоимости (а, вне всякого сомнения, будет увеличение стоимости энергоресурсов) негативно скажется на конкурентоспособности европейских товаров, тем более на фоне усиления евро по отношению к доллару», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что второе, ещё более важное обстоятельство — это ограничение даже не политического, а экономического суверенитета ведущих стран Евросоюза.

«Это Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Италия и в какой-то степени Испания. На мой взгляд, слабость, которую в данном случае может показать Германия, создаст прецедент, который будет всё больше и больше расширять степень экстерриториальных возможностей США», — рассказал Гутенёв.

Депутат заявил, что в данном случае Германия вполне способна не просто настоять на ранее принятых решениях завершить этот проект, но и консолидировать вокруг себя страны Старой (Центральной) Европы.

«Для которых сейчас решается вопрос не дешёвых энергоносителей, не политики по отношению к России, а конкурентоспособности и выживания собственной экономики как важнейшей составляющей независимости государства», — заключил он.

Ранее в ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2».