Маас призвал Лукашенко отреагировать на требования ЕС
- Reuters
«Как ЕС, мы не признаём выборы (президента Белоруссии. — RT) и приняли решение о санкциях, которые реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, то будут новые санкции», — сказал Маас в интервью Bild.
Среди требований ЕС он отметил переговоры с оппозицией и проведение новых выборов, а также уважение прав мирных демонстрантов.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна совместно с европейскими партнёрами рассматривает возможность наложения санкций из-за нарушений прав человека в Белоруссии.
Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.