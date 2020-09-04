Британия рассматривает возможность санкций против властей Белоруссии

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Великобритания совместно с европейскими партнёрами рассматривает возможность наложения санкций из-за нарушений прав человека в Белоруссии. Об этом заявила замглавы МИД Великобритании Венди Мортон, выступая по видеосвязи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

«Мы готовы использовать санкции в отношении ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии и будем работать с партнёрами, чтобы рассмотреть все варианты», — цитирует ТАСС Мортон.

По её словам, Британия не будет молчать, когда происходят «задержания политических кандидатов и мирных протестующих».

«Призываем власти прекратить жестокость в отношении протестующих, отпустить задержанных и начать конструктивный диалог с координационным советом и гражданским сообществом», — добавила замглавы МИД Великобритании.

Кроме того, Лондон заявил, что увеличивает в два раза объём финансовой поддержки независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений Белоруссии.

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