Британия рассматривает возможность санкций против властей Белоруссии
«Мы готовы использовать санкции в отношении ответственных за нарушения прав человека в Белоруссии и будем работать с партнёрами, чтобы рассмотреть все варианты», — цитирует ТАСС Мортон.
По её словам, Британия не будет молчать, когда происходят «задержания политических кандидатов и мирных протестующих».
«Призываем власти прекратить жестокость в отношении протестующих, отпустить задержанных и начать конструктивный диалог с координационным советом и гражданским сообществом», — добавила замглавы МИД Великобритании.
Кроме того, Лондон заявил, что увеличивает в два раза объём финансовой поддержки независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений Белоруссии.