Британия увеличит поддержку белорусских СМИ и правозащитников

МИД Великобритании объявил, что Лондон увеличивает в два раза объём финансовой поддержки независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений Белоруссии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Великобритании.

Отмечается, что на проекты будет дополнительно выделено £1,5 млн в течение следующих двух лет.

«Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией», — заявили в Лондоне.

Ранее правительство Литвы одобрило план помощи жителям Белоруссии, согласно которому белорусам планируется оказывать помощь в трудоустройстве и в получении виз.