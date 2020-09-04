Британия увеличит поддержку белорусских СМИ и правозащитников

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МИД Великобритании объявил, что Лондон увеличивает в два раза объём финансовой поддержки независимых СМИ, правозащитных организаций и гражданских объединений Белоруссии.
Британия увеличит поддержку белорусских СМИ и правозащитников
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Великобритании. 

Отмечается, что на проекты будет дополнительно выделено £1,5 млн в течение следующих двух лет.

«Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией», — заявили в Лондоне.

Ранее правительство Литвы одобрило план помощи жителям Белоруссии, согласно которому белорусам планируется оказывать помощь в трудоустройстве и в получении виз.

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