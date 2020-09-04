Британия увеличит поддержку белорусских СМИ и правозащитников
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- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Великобритании.
Отмечается, что на проекты будет дополнительно выделено £1,5 млн в течение следующих двух лет.
«Это включает в себя усиление поддержки совместной британско-польской программы по помощи независимым СМИ, работающим в Белоруссии, в борьбе с дезинформацией», — заявили в Лондоне.
Ранее правительство Литвы одобрило план помощи жителям Белоруссии, согласно которому белорусам планируется оказывать помощь в трудоустройстве и в получении виз.