Антонов назвал фактор дестабилизации системы ядерного сдерживания

Посол России в США Анатолий Антонов назвал развёртывание Вашингтоном ядерных зарядов малой мощности фактором дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания.

Дипломат прокомментировал заявления заместителя помощника Минобороны США Роберта Суфера, который ранее фактически обвинил Россию в развязывании гонки «нестратегической вооружений».

По словам Антонова обвинения со стороны Пентагона используются для оправдания взятого Вашингтоном курса на понижение «порога» применения ядерного оружия. В частности, в 2019 году США развернули боезаряды малой мощности W76-2 на БРПЛ «Трайдент II».

«Стратегические носители в таком оснащении становятся, по сути, «оружием поля боя». Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — приводит РИА Новости его слова.

31 августа государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца 2020 года.