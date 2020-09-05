Минюст США сообщил о предъявлении обвинений россиянину Крючкову

Россиянину Егору Крючкову предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщили в Минюсте США.

«Федеральное большое жюри по округу Невада предъявило обвинения россиянину за его роль в сговоре с целью намеренно нанести вред защищённому компьютеру», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, Крючков пытался завербовать сотрудника компании в штате Невада для того, чтобы он установил «вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть».

Ранее стало известно об аресте Крючкова.

11 июля российский гражданин Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США.