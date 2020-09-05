Минюст США сообщил о предъявлении обвинений россиянину Крючкову
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«Федеральное большое жюри по округу Невада предъявило обвинения россиянину за его роль в сговоре с целью намеренно нанести вред защищённому компьютеру», — говорится в сообщении.
По данным обвинения, Крючков пытался завербовать сотрудника компании в штате Невада для того, чтобы он установил «вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть».
Ранее стало известно об аресте Крючкова.
11 июля российский гражданин Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США.