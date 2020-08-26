В США арестован гражданин России
- Reuters
Об этом сообщили в американском Минюсте.
Как отметили в ведомстве, мужчина «пытался внедрить вредоносное ПО» в компьютерную сеть компании из Невады.
«Перед попыткой бежать из Соединённых Штатов обвиняемый, предположительно, планировал с сообщниками выплатить $1 млн сотруднику компании с целью тайного внедрения вредоносного ПО», — заявили там.
Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе.
11 июля российский гражданин Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США.
Меру наказания Никулина планируется определить в сентябре.