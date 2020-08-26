В США арестован гражданин России

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Гражданин России, 27-летний Егор Крючков, арестован в Соединённых Штатах по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления.
В США арестован гражданин России
  • Reuters

Об этом сообщили в американском Минюсте.

Как отметили в ведомстве, мужчина «пытался внедрить вредоносное ПО» в компьютерную сеть компании из Невады.

«Перед попыткой бежать из Соединённых Штатов обвиняемый, предположительно, планировал с сообщниками выплатить $1 млн сотруднику компании с целью тайного внедрения вредоносного ПО», — заявили там.

Крючкова арестовали 22 августа в Лос-Анджелесе.

11 июля российский гражданин Евгений Никулин был признан виновным в киберпреступлениях судом присяжных на процессе в США.

Меру наказания Никулина планируется определить в сентябре.

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