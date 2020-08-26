В посольстве России знают об аресте Егора Крючкова в США

Российское посольство в США знает об аресте россиянина Егора Крючкова, который был арестован в Лос-Анджелесе. Дипломаты будут оказывать мужчине консульское и правовое содействие.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — приводит сообщение посольства ТАСС.

26 августа Минюст США сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова.

Его подозревают в сговоре с целью совершения киберпреступления. По заявлению ведомства, мужчина «пытался внедрить вредоносное ПО» в компьютерную сеть компании из Невады.