Трамп прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон внимательно изучит ситуацию с Алексеем Навальным.

«Я думаю, что мы должны очень серьёзно изучить этот случай (с Навальным. — RT). И я думаю, что мы это сделаем», — заявил он на брифинге с журналистами.

По словам Трампа, у США пока нет доказательств отравления Навального.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе встрече с послом Евросоюза Маркусом Эдерером заявил о недопустимости голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии» в адрес Москвы в связи с ситуацией вокруг Навального.