В Ливане рассказали о ходе поисково-спасательных работ после взрыва в Бейруте

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В Бейруте, где 4 августа произошёл мощный взрыв, продолжаются поисково-спасательные работы.

Сообщается, что 3 сентября поисковая собака учуяла под завалами человека, вследствие чего были возобновлены поисково-спасательные работы. В процессе разбора завалов спасатели используют различные инструменты, в том числе лопаты и подъёмные краны.

Об этом информирует Associated Press.

Спасатели считают, что человек, находящийся под завалами, может быть ещё жив.

В Ливане 4 сентября прошла минута молчания в память о жертвах разрушительного взрыва в Бейруте, после которого прошёл ровно месяц.

Ранее сообщалось, что число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 190.

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