Экс-посол России в Ливане прокомментировал ситуацию после взрыва в Бейруте

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Бывший посол России в Ливане Александр Засыпкин прокомментировал ситуацию после взрыва в Бейруте.
Экс-посол России в Ливане прокомментировал ситуацию после взрыва в Бейруте
  • © REUTERS/Hannah McKay

«Несомненно, что будет недостаточным оказание одной лишь экстренной, чрезвычайной помощи на короткий период для удовлетворения насущных потребностей, возникших после взрыва. Необходима помощь в главных ливанских сферах, как, например, восстановление разрушенных зданий в столице, а также в сфере здравоохранения, воспитания, снабжении продовольствием и восстановлении ливанской экономики», — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, программа развития Ливана должна быть долгосрочной, основанной в значительной степени на реформах.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171.

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