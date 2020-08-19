Экс-посол России в Ливане прокомментировал ситуацию после взрыва в Бейруте

Бывший посол России в Ливане Александр Засыпкин прокомментировал ситуацию после взрыва в Бейруте.

«Несомненно, что будет недостаточным оказание одной лишь экстренной, чрезвычайной помощи на короткий период для удовлетворения насущных потребностей, возникших после взрыва. Необходима помощь в главных ливанских сферах, как, например, восстановление разрушенных зданий в столице, а также в сфере здравоохранения, воспитания, снабжении продовольствием и восстановлении ливанской экономики», — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, программа развития Ливана должна быть долгосрочной, основанной в значительной степени на реформах.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 171.