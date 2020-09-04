США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы

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Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Соответствующее заявление опубликовано на сайте американского ведомства.

Как указывается, данные лица способствовали действиям режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «подрывающим независимость и демократический порядок» в Боливарианской республике.

Указанные лица, по мнению Вашингтона, также создавали препятствия для проведения «свободных и честных» парламентских выборов в декабре 2020 года.

В конце июля США ввели визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.

В Госдепе тогда заявили, что усилят санкции по Венесуэле.

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