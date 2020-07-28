В Госдепе заявили, что усилят санкции по Венесуэле

Короткая ссылка
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США будут усиливать санкционное давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.
В Госдепе заявили, что усилят санкции по Венесуэле
  • AFP

«Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет ещё больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, «результатом станет ослабление режима и восстановление демократии».

Ранее сообщалось, что США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить