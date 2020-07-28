В Госдепе заявили, что усилят санкции по Венесуэле
- AFP
«Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет ещё больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, «результатом станет ослабление режима и восстановление демократии».
Ранее сообщалось, что США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.