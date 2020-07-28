В Госдепе заявили, что усилят санкции по Венесуэле

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США будут усиливать санкционное давление на власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Мы ввели некоторые санкции на прошлой неделе, некоторые на этой неделе. Я не сомневаюсь, что это будет продолжаться и будет ещё больше давления, санкций и дипломатической активности, которой мы занимаемся», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, «результатом станет ослабление режима и восстановление демократии».

Ранее сообщалось, что США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.