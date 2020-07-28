США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

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США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.
США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы
  • Reuters

«Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещён въезд в США», — написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против ряда должностных лиц Венесуэлы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет поддерживать Венесуэлу в её противостоянии внешнему диктату и попыткам силовой смены власти в стране.

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