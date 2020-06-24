Лавров: Россия поддержит Венесуэлу в противостоянии внешнему диктату
- РИА Новости
Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой в Москве.
«Мы проявляем неизменную солидарность с вашей решимостью противостоять внешнему диктату, противостоять попыткам грубо вмешиваться во внутренние дела суверенной страны, противостоять попыткам спровоцировать силовую смену режима», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Также Лавров отметил, что Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с венесуэльской оппозицией.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во главе правительственной делегации принял участие в торжествах в честь 75-летия Победы 24 июня в Москве.