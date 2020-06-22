Глава МИД Венесуэлы посетит парад Победы в Москве 24 июня

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса будет во главе правительственной делегации, которая примет участие в торжествах в честь 75-летия Победы 24 июня в Москве.
Глава МИД Венесуэлы посетит парад Победы в Москве 24 июня
  • Reuters

«Мы получили информацию от наших партнёров о том, что в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», — цитирует ТАСС посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.

Отмечается, что, помимо участия в торжественных мероприятиях, планируется также ряд двусторонних контактов на высоком уровне.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.

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