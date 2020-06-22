Глава МИД Венесуэлы посетит парад Победы в Москве 24 июня
- Reuters
«Мы получили информацию от наших партнёров о том, что в Москву планируется направить правительственную делегацию во главе с министром иностранных дел Хорхе Арреасой», — цитирует ТАСС посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.
Отмечается, что, помимо участия в торжественных мероприятиях, планируется также ряд двусторонних контактов на высоком уровне.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.