Нетаньяху не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
- РИА Новости
По его словам, политики приняли приглашения на торжественные мероприятия с благодарностью и признательностью.
«Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад в связи с эпидемиологической ситуацией.