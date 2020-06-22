Нетаньяху не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.

По его словам, политики приняли приглашения на торжественные мероприятия с благодарностью и признательностью.

«Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад в связи с эпидемиологической ситуацией.