Нетаньяху не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц не смогут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Нетаньяху не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
  • РИА Новости

По его словам, политики приняли приглашения на торжественные мероприятия с благодарностью и признательностью.

«Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад в связи с эпидемиологической ситуацией.

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