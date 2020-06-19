Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня в связи с эпидемиологической ситуацией.

«С сожалением должен сообщить вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — говорится в письме Пашиняна Путину.

Армянский премьер подчеркнул, что с большим удовольствием принял приглашение на мероприятие, однако из-за ситуации с коронавирусной инфекцией решил воздержаться от поездки.

«Для меня было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной площади», — заявил он.

Пашинян отметил, что память о Победе «объединяет наши народы и создаёт незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений».

Он выразил надежду на скорую встречу с российским президентом, чтобы обсудить союзнические отношения между Россией и Арменией.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде 24 июня из-за карантинного режима в стране.

Также на параде не будет присутствовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ.