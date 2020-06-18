Президент Азербайджана не сможет присутствовать на параде в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за карантинного режима в стране.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране он не сможет принять участие в параде Победы в Москве, и выразил сожаление по этому поводу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Отмечается, что Азербайджан на параде представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики.

Карантинный режим в Азербайджане продлён до 1 июля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили отношения двух стран и ситуацию с коронавирусом.