В МИД Мексики рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» могут начаться в стране в октябре текущего года.
В МИД Мексики рассказали об испытаниях российской вакцины от коронавируса
  • Reuters
  • © (RDIF)/Andrey Rudakov

Об этом сообщает портал Jornada.

Как указал министр, страна получит от России данные о первых двух этапах тестирования препарата. Они будут переведены и направлены в Минздрав.

«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать её на мексиканцах в рамках протокола исследований», — сказал он.

Эбрард добавил, что Россия пообещала в кратчайшие сроки поделиться своим протоколом исследований.

Ранее посол России Сергей Акопов заявил, что Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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