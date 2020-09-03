Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 проявляют иностранные партнёры, в том числе из стран «Большой двадцатки». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

Лавров отметил готовность России к сотрудничеству в сфере разработок вакцины от COVID-19.

Ранее Лавров сообщил о недопустимости манипуляций темами коронавируса и биотерроризма в условиях пандемии.