Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

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Широкий интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 проявляют иностранные партнёры, в том числе из стран «Большой двадцатки». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19
  • РИА Новости

«Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

Лавров отметил готовность России к сотрудничеству в сфере разработок вакцины от COVID-19.

Ранее Лавров сообщил о недопустимости манипуляций темами коронавируса и биотерроризма в условиях пандемии.

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