Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19
- РИА Новости
«Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
Лавров отметил готовность России к сотрудничеству в сфере разработок вакцины от COVID-19.
Ранее Лавров сообщил о недопустимости манипуляций темами коронавируса и биотерроризма в условиях пандемии.