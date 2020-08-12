Лавров напомнил о рисках биотерроризма в мире
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Об этом министр иностранных дел заявил в беседе с изданием «Аргументы и Факты».
«Риски биотерроризма — тема не новая, она много лет обсуждается на международных площадках, и нынешняя ситуация, которая значительно изменила жизнь на всей планете, естественным образом стимулирует подобные дискуссии», — сказал Лавров.
Он добавил, что недопустимы манипуляции названными темами в том числе в «конъюнктурных целях».
«При этом как никогда остро стоит проблема предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия», — подчеркнул министр.
В марте президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны.