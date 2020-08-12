Лавров напомнил о рисках биотерроризма в мире

В условиях пандемии манипуляции темами коронавируса и биотерроризма недопустимы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в некоторых регионах мира террористы пытаются использовать ситуацию с COVID-19 в свою пользу.

Об этом министр иностранных дел заявил в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

«Риски биотерроризма — тема не новая, она много лет обсуждается на международных площадках, и нынешняя ситуация, которая значительно изменила жизнь на всей планете, естественным образом стимулирует подобные дискуссии», — сказал Лавров.

Он добавил, что недопустимы манипуляции названными темами в том числе в «конъюнктурных целях».

«При этом как никогда остро стоит проблема предотвращения попадания в руки террористов опасных химических веществ и биологических агентов, а также технологий производства химического и биологического оружия», — подчеркнул министр.

В марте президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны.