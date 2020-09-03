В Госдепе пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

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Российско-американские отношения могут ухудшиться в случае «силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
В Госдепе пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии
  • Reuters

Он оценил поездку первого замгоссекретаря Стивена Бигэна в Москву.

«Мы чётко заявили о том, какими будут последствия открытого силового вмешательства. Если они думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжёлыми, то они могут стать ещё хуже», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, Вашингтон на переговорах ясно дал понять, что считает ОБСЕ «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией.

Ранее Госдеп подтвердил обсуждение адресных санкций в отношении Белоруссии.

В Кремле подчёркивали, что исходят из того, что сформированный резерв силовиков для помощи Белоруссии не придётся использовать.

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