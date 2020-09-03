В Госдепе подтвердили обсуждение адресных санкций против Белоруссии

США обсуждают с европейскими партнёрами возможность введения адресных санкций против причастных к «фальсификациям» на президентских выборах в Белоруссии и применению насилия в отношении участников протестов, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Что касается потенциальных санкций, США продолжат переговоры с нашими союзниками и партнёрами в Европе, чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов», — приводит ТАСС его слова в ходе видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.

При этом Кент подчеркнул, что приоритетом остаётся уважение суверенитета Белоруссии.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента сообщало, что Вашингтон рассматривает санкции против семи граждан Белоруссии.