Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину по случаю с 75-летней годовщины окончания Второй мировой войны, сообщает агентство «Синьхуа».
Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
  • Reuters

«Председатель Си Цзиньпин 3 сентября обменялся поздравительными посланиями с президентом России Путиным по случаю 75-й годовщины победы в мировой антифашистской войне», — говорится в сообщении.

Лидер КНР заявил о намерении углублять отношения с Москвой, защищать итоги Второй мировой войны и справедливый международный порядок.

Путин в своём послании отметил важность противодействия любым попыткам искажения истории и приукрашения нацистов, милитаристов и их пособников.

Ранее Минобороны России рассекретило документы о завершении Второй мировой войны.

1 сентября Путин в ходе Всероссийского открытого урока заявил, что тех, кто соглашается с инициаторами переписывания истории, можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

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