МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии

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США стоит воздержаться от вмешательства в дела Белоруссии. Об этом Интерфаксу заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя сообщения о возможности американских санкций против России из-за Белоруссии.
МИД России оценил данные о возможности санкций США из-за Белоруссии
  • РИА Новости

«США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами», — сказал дипломат.

Как подчеркнул Рябков, это не первый и не последний раз, когда речь идёт о «санкционных угрозах».

«Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций», — добавил он.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «происходит примитивизация американского внешнеполитического курса».

«И на любой вопрос, на любую проблему ответ один — санкции», — заявил он.

Ранее Reuters, ссылаясь на анонимного чиновника из США, писало, что американская сторона не исключает введения санкций против России, если она «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы». 

Кроме того, США рассматривают санкции против семи граждан Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к «фальсификации на президентских выборах» и «жестокому обращению c мирными протестующими».

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