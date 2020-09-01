Белоруссия указала Канаде на «конкретные факты» вмешательства

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем указал канадской стороне на конкретные факты внешнего вмешательства во внутренние дела республики.
Белоруссия указала Канаде на «конкретные факты» вмешательства
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

Об этом сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации», — говорится в заявлении.

27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в МИД Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».

Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

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