Белоруссия указала Канаде на «конкретные факты» вмешательства

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем указал канадской стороне на конкретные факты внешнего вмешательства во внутренние дела республики.

Об этом сообщили в белорусском Министерстве иностранных дел.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации», — говорится в заявлении.

27 августа временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в МИД Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».

Французский лидер Эммануэль Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии.