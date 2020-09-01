Папа Римский призвал списать долги бедным странам из-за пандемии

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Папа Римский Франциск призвал списать долги самым бедным странам, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Папа Римский призвал списать долги бедным странам из-за пандемии
  • РИА Новости

«Вновь обращаюсь с призывом аннулировать долги наиболее слабых стран в свете серьёзного воздействия медико-санитарного, социального и экономического кризисов, с которыми им приходится иметь дело вследствие COVID-19», — цитирует его послание РИА Новости.

Папа Римский также призвал не забывать историю «эксплуатации юга планеты», которая спровоцировала «огромный экологический долг, вызванный прежде всего разграблением ресурсов и чрезмерным использованием общего природного пространства для переработки отходов».

Ранее в ВОЗ заявили, что число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,2 млн.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

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