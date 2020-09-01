Папа Римский призвал списать долги бедным странам из-за пандемии
- РИА Новости
«Вновь обращаюсь с призывом аннулировать долги наиболее слабых стран в свете серьёзного воздействия медико-санитарного, социального и экономического кризисов, с которыми им приходится иметь дело вследствие COVID-19», — цитирует его послание РИА Новости.
Папа Римский также призвал не забывать историю «эксплуатации юга планеты», которая спровоцировала «огромный экологический долг, вызванный прежде всего разграблением ресурсов и чрезмерным использованием общего природного пространства для переработки отходов».
Ранее в ВОЗ заявили, что число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,2 млн.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.