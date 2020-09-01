Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 1,2 млн

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 1,2 млн.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«В Африке подтверждено свыше 1,2 млн случаев коронавируса», — говорится в заявлении.

Over 1.2 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 976,000 recoveries & 29,000 deaths cumulatively.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/0tnGMoBusW — WHO African Region (@WHOAFRO) August 31, 2020

При этом указывается, что умерли от коронавируса в регионе более 29 тыс. человек, свыше 976 тыс. выздоровели.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.