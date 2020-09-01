В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича о том, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.

Цеков назвал заявление Кривокапича «правильным и здравым».

«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться... Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернётся к дружеским отношениям с Россией», — заключил парламентарий.

Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548), оппозиционная «За будущее Черногории» — 32,55% (133 267).