В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России
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Цеков назвал заявление Кривокапича «правильным и здравым».
«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться... Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернётся к дружеским отношениям с Россией», — заключил парламентарий.
Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.
По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548), оппозиционная «За будущее Черногории» — 32,55% (133 267).