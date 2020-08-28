Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич прокомментировал российско-черногорские отношения накануне парламентских выборов 30 августа.

«Считаю противоестественным, когда своих традиционных союзников провозглашают неприятелем. Вы должны их уважать хотя бы за то, что они помогают в плане экономики, не говоря уже об исторических фактах», — цитирует РИА Новости лидера оппозиционной коалиции.

По его словам, Черногория должна строить наилучшие отношения со всеми, кто за долгую историю страны этого заслужил. Он отметил, что в первую очередь, по его мнению, это касается соседних государств и, конечно, России.