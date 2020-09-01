Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России
- AFP
«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны», — цитирует его РИА Новости.
Кривокапич отметил, что Черногория — малое государство, которое «на глобальном уровне не может иметь никакого влияния».
«Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица)... Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России», — подчеркнул он.
Ранее Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.
Комментируя российско-черногорские отношения, он назвал противоестественным провозглашение неприятелем своих традиционных союзников.
По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548), оппозиционная «За будущее Черногории» — 32,55% (133 267).