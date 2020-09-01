Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой.

«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против России. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Кривокапич отметил, что Черногория — малое государство, которое «на глобальном уровне не может иметь никакого влияния».

«Известно, кто косит, а кто воду носит (сербская пословица)... Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России», — подчеркнул он.

Ранее Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.

Комментируя российско-черногорские отношения, он назвал противоестественным провозглашение неприятелем своих традиционных союзников.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06% (143 548), оппозиционная «За будущее Черногории» — 32,55% (133 267).